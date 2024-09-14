أحمد السبكي: فيلم "الملحد" سيتم عرضه.. أخذنا موافقة الرقابة

أكد المنتج أحمد السبكي، أن فيلم "الملحد" سيتم عرضه ولن يحدث مشاكل، قائلًا: "بوعد الجميع أن الفيلم هيتعرض.. وفيلم عاشق مكسر الدنيا في دور العرض السينمائية".

فيلم الملحد

وتابع "السبكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "فيلم الملحد هيتعرض هيتعرض.. أنا منزل دلوقتي عاشق وبهد كده فيلم تاني لمي عمر ومحمد سلام.. وبعد ده في رواية وبعد ذلك سيتم عرض فيلم الملحد".

وشدد على أن تأخير فيلم الملحد ليس له علاقة بالمنع وتم الحصول على موافقة الرقابة، وليس هناك عمل يبدأ التصوير فيه إلا بعد الحصول على مستند بالموافقة من الرقابة، ومراجعة السيناريو والموافقة عليه من الرقابة.

وأشار إلى أنهم حصلوا على الترخيص وموافقة الرقابة على فيلم الملحد، موضحًا أنه يتم إضافة بعد المشاهد الاخرى ويتم عرض العمل على الرقابة من أجل حذف أو إضافة مواد فيديو، مضيفًا: "اللي عايز يرفع قضية علينا يرفع.. بيرفعوا قضية على حاجة مشوفهاش".