مراقبة الأغذية بقنا تحرر 91 محضر فى حملة على شوادر بيع حلوى المولد

وجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، فريق إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بوضع خطة موسعة لمتابعة منافذ تقديم الأغذية بمدينة قنا والمراكز، وذلك إستعداداً لإستقبال المولد النبوي الشريف.

وأشار الدكتور محمد أن خطة الأغذية تهدف إلي التأكد من سلامة المنشئات الغذائية والغذاء المعروض بها وإلتزام العاملين بها بالإشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة الصحية والسكان لتأمين ما يُقدم للمواطنين من أغذية وأشربة.

وأشار وكيل الوزارة أن الفريق قد قام بالمرور علي ١٧٩ منشأة غذائية منذ الأول من الشهر الجاري قام خلالها بسحب ٨٠ عينة لفحصها والتأكد من سلامتها ، فيما قام فريق الأغذية بإعدام ١٨٢ كجم و ٤٥ لتر من الأغذية الغير صالحة، مضيفاً إلي عمل ٩١ محضر مخالفة لعدد من المنشئات الغذائية وفقاً للقانون ٩٦, ٩٧.

مضيفاً إلي مخاطبة فريق الأغذية بقيادة الدكتور أحمد دنقل مدير إدارة مراقبة الأغذية لجهات الإختصاص عن ٢١ منشأة لعدم حصولها علي التراخيص المطلوبة.

موجهاً بتنفيذ العديد من خطط المتابعة لمنافذ الأغذية بكافة مراكز المحافظة لضمان حصول المواطنين علي الغذاء الصحي والأمن بما يضمن سلامتهم وسلامة أسرهم.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والأستاذ الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بضرورة المتابعة الدقيقة للمنافذ التي تقدم الأغذية للمواطنين وضمان سلامتها.

الكشف علي ٩٤٦ حالة في قافلة طبية مجانية بنجع حمادى ضمن "حياة كريمة" …

و صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، بأن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية حاجر "هو " التابعة لمركز نجع حمادي، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأضاف "عبد الباقى"، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٩٤٦ مواطن فى تخصصات طبية مختلفه بواقع "١٦٣ حالة باطنة، ٥٣ حالة أمراض نساء وتوليد ، و ١٤٣ حالة عظام و ١٨٦ حالة طب أطفال و ١٩١ حالة أمراض جلدية و ٢٥ حالة تنظيم الأسرة، وعدد ٨٥ حالة طب اسنان ".

حيث تم صرف العلاج لهم بالمجان ، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٤٤ حالة و ٣٢ حالة اشعه موجات صوتية و ٤ حاله أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد ٢٢ حالة ، وخلع أسنان لعدد ٢١ حالة و١٣حالة تحويل لعيادات مستشفيات وزارة الصحة، وحالتين للعلاج علي نفقة الدولة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية . ‏‪

‬ و من جانبه أشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلي أنه على هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها ٧٣ مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ، فيروس كورونا ، السعار ، أنفلونزا الطيور ، الطفيليات المعوية والبلهارسيا) ، الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ، تنظيم الأسرة ، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.