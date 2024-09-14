الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز السيتي

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الفوز على نظيره برينتفورد بهدفين مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2024/2025.

txt

شباب اليد يتأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا بتونس

txt

ليفربول يسقط أمام نوتينجهام في الدوري الإنجليزي

وشهدت مباراة مانشستر سيتي أمام برينتفورد تألق كالعادة للمهاجم النرويجي إرلينج هالاند، بعدما نجح في تسجيل هدفي السيتي خلال هذه المباراة.

في المقابل، تلقي ليفربول خسارة مفاجئة من نوتينجهام فورست بهدف نظيف، على الرغم من السيطرة الواضحة للريدز طيلة أوقات المباراة.

ولم ينجح رفاق محمد صلاح في مواصلة الانطلاقة القوية خلال هذا الموسم، بعدما تلقوا هذه الهزيمة، مما جعل هناك حالة غضب من قبل جماهير الريدز.

ترتيب الدوري الإنجليزي 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز السيتي

مواد متعلقة

ليفربول يسقط أمام نوتينجهام في الدوري الإنجليزي

هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على برينتفورد بـ البريميرليج
الجريدة الورقية