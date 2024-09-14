شباب اليد يتأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا بتونس

نأهل منتخب مصر للشباب مواليد 2004 إلى نهائي بطولة أفريقيا المقامة في تونس خلال الفترة الحالية وضمن مشاركته في بطولة العالم المقبلة.

وتغلب منتخب مصر على منتخب الجزائر بنتيجة 38-32 في نصف النهائي مساء اليوم ليتأهل الفراعنة للنهائي وينتظر الفائز من تونس والمغرب لمواجهته في النهائي.

تقدم منتخب مصر في الشوط الأول بنتيجة 21-16 قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 38-32 ويتأهل لنهائي البطولة الإفريقية ويصعد لبطولة العالم المقبلة.

وكان منتخب مصر قد فاز على منتخب ليبيا بنتيجة 39-15، في مباراة ربع النهائي ليضرب موعدا مع الجزائر في نصف النهائي .

وكان حسم منتخب شباب كرة اليد تأهله إلى ربع النهائى كأول مجموعته بعد الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 29-27 ، فى إطار ثالث مواجهات أحفاد الفراعنة فى بطولة أفريقيا بتونس المحدد لها الفترة من 9 و حتى 16 سبتمبر الجاري.

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد 18 لاعب كما يلي:” قائمة منتخب الشباب

يوسف ناجي – يوسف وليد – أحمد عبد الرحيم – حمزة مجدي – محمد مؤمن – محمد عبد الغني – عمر عدلان – محمد وائل – يوسف عبد الغني – زياد حشاد – محمد عدلان – محمد شعبان – مهند خالد عبد الرحيم – معاذ عزب – أمير جعفر – أحمد تغيان – ياسين محمد – محمود علي.

ويقود الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد مواليد 2004 طارق محروس، ويضم الجهاز كلا من مهند السحيلي المدرب للعام، محمد سراج مدرب حراس المرمى، مازن محمد إداري، محمد مصطفى طبيب.

كما يتواجد مع المنتخب الكابتن محمد الألفي مدير المنتخبات الوطنية، ويترأس بعثة منتخب مصر للشباب لكرة اليد ياسر الرملي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد.

وحقق منتخب مصر للشباب لكرة اليد مواليد 2004، بقيادة المدير الفني طارق محروس، الفوز على فريق الخليج السعودي بطل دوري أبطال آسيا لكرة اليد مؤخرا.

وفاز رجال طارق محروس على بطل آسيا، والذي يستعد لخوض بطولة السوبر جلوب المقبلة في مصر، بنتيجة 30-29، بعد أداء قوي من لاعبي منتخب اليد للشباب، حيث أنهى منتخب مصر الشوط الأول بالتقدم 19-17.

يذكر أن منتخب مصر للشباب لكرة اليد قد توج في مارس الماضي بلقب دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في غانا، بعد الفوز على المنتخب الأول للكونغو الديمقراطية.