حادث تصادم بين قطارين بمنطقة الكوبري الجديد بالزقازيق| صور

شهدت مدينة الزقازيق منذ قليل وقوع حادث تصادم بين قطارين بالقرب من منطقة الكوبري الجديد وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

الدفع بعربات إسعاف وإعلان الطوارئ بالمستشفيات..

فيما انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف ورجال هيئة السكه الحديد وجاري التعامل مع الحادث ورفع آثاره وتسيير الحركة المرورية.

رئيس الوزراء: يوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين…

فيما تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حادث قطار الزقازيق، ووجه بسرعة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين.