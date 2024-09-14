الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

حادث تصادم بين قطارين بمنطقة الكوبري الجديد بالزقازيق| صور

تصادم بين قطارين
تصادم بين قطارين بالزقازيق

شهدت مدينة الزقازيق منذ قليل وقوع حادث تصادم بين قطارين بالقرب من منطقة الكوبري الجديد وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

الدفع بعربات إسعاف وإعلان الطوارئ بالمستشفيات..

 

فيما انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف ورجال هيئة السكه الحديد وجاري التعامل مع الحادث ورفع آثاره وتسيير الحركة المرورية.

 

 رئيس الوزراء: يوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين…

 

فيما تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حادث قطار الزقازيق، ووجه بسرعة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين.

الجريدة الورقية