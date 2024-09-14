تستمر أنشطة مركز شباب الشموت خلال اشهر الصيف لتقديم خدمة أفضل للمترددين على مراكز الشباب نفذ مركز شباب الشموت المسابقة الفنية فى الرسم الإبداعي ضمن خطة نشاط المركز وحرص وزارة الشباب والرياضة علي تنمية المواهب والقدرات الفنية لدى الشباب والنشء من داخل مراكز الشباب .

"ورش عمل ورسم" ضمن خطة مراكز إدارة شباب بنها ..



يذكر ان مبادرة “ صيف شبابنا ” تنظمها وزارة الشباب والرياضة بجميع مراكز الشباب خلال فترة الإجازة الصيفية وتتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج خلال فترة الصيف للنشء للشباب في جميع أنحاء مصر.

وتتضمن ورش العمل والدورات التدريبية في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والثقافة والفنون، والرياضة، والتطوع، وتعزيز مهارات الشباب، وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص للتعلم المستمر.

ويأتى تنفيذ المبادرة باندية ومراكز شباب القليوبية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضه بالقليوبية.

محاضرة بعنوان "الفهرسة الإلكترونية" ..

وفي سياق اخر - عقدت مكتبة مصر العامة ببنها محاضرة بعنوان "الفهرسة الإلكترونية" استمرارا للتدريب الميداني لطلبة قسم المعلومات وتقنيات المعرفة الذي ينظمه قصر ثقافة بنها بالتعاون مع المكتبة، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وخطط وزارة الثقافة.

عرفت سارة محمد كمال مسئول تكنولوجيا المعلومات، الفهرسة الإلكترونية أنها نظام آلي خزنت فيه بيانات وصفية وموضوعية عن مصادر المعلومات الموجودة في المكتبة، ويمكن استرجاع تلك البيانات عن طريق عدة مداخل مثل المؤلف، والعنوان، والكلمات المفتاحية، وهى أحد الأشكال الحديثة للفهارس.

وأشارت مسئول تكنولوجيا المعلومات أن الفهرسة الإلكترونية ظهرت بعد استخدام الحاسب الآلي في أعمال المكتبات ومراكز المعلومات، بشكل عام وأعمال الفهرسة بشكل خاص، حيث بدأ التحول من الفهارس التقليدية البطاقية إلى الفهارس الإلكترونية، مما ساعد على توفير وقت الباحث وجهده في الوصول إلى مصادر المعلومات، وأعقب اللقاء شرح أحد برامج الفهرسة الإلكترونية، مع التطبيق العملي للطلبة.