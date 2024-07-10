الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

السفارة المصرية في كينشاسا تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

بوابة الوفد الإلكترونية

أقام هشام المقود، سفير مصر لدى جمهورية الكونجو الديمقراطية، احتفالاً في العاصمة الكونجولية كينشاسا بمناسبة الذكرى الـ72 لثورة 23 يوليو، وذلك بحضور عدد من مستشاري رئيس الجمهورية الكونجولي ومندوبين عن رئاسة الوزراء وسكرتير عام وزارة الخارجية وقيادات من القوات المسلحة والشرطة الكونجولية، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع الدبلوماسي والمنظمات الدولية في كينشاسا.

وأبرز السفير المصري في كلمته أهمية ثورة 23 يوليو وتأثيرها الممتد إلى القارة الأفريقية بأكملها، مشيراً إلى عمق العلاقات المصرية - الكونجولية، حيث استعرض أهم ملامح العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت دفعة ملحوظة على كافة المستويات.

وأكد السفير هشام المقود في كلمته على موقف مصر الواضح بشأن تقديم كافة أوجه الدعم للدولة الكونجولية الشقيقة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية المصرية الرامية إلى الوصول بالعلاقات المصرية - الكونجولية إلى آفاق جديدة.

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