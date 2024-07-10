الناتو يوقع عقدا بقيمة 700 مليون دولار لتعزيز إنتاج صواريخ ستينجر

وقع حلف شمال الأطلسي الناتو عقدًا بقيمة 700 مليون دولار بهدف إنتاج المزيد من صواريخ ستينجر، وهي واحدة من الخطوات التي سيعمل على مناقشتها الحلف في قمته بواشنطن، وذلك لحمل الدول الأعضاء على تعزيز قدراتها على إنتاج الأسلحة، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، عن العقد اليوم الثلاثاء، خلال يوم الصناعة الذي نظمته غرفة التجارة، وركز على زيادة قدرات التصنيع الدفاعي للدول الأعضاء في الحلف لردع الهجمات المستقبلية.

وقال ستولتنبرج، إنه لا توجد وسيلة لتوفير دفاع قوي دون وجود صناعة دفاعية قوية.

وانطلقت قمة الناتو بالعاصمة واشنطن، في ذكرى مرور 75 عامًا على تأسيس الحلف، وستناقش زيادة القدرة الدفاعية لحلف الناتو وتهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأيضًا الدعم الأمريكي لكييف.