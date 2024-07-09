الأربعاء 10 يوليو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

خبير تربوي يكشف عيوب امتحانات MCQ في الثانوية العامة

تامر شوقي الخبير
تامر شوقي الخبير التربوي

كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن عيوب امتحانات MCQ في الثانوية العامة. 

وطالب الخبير التربوي بالعودة إلى نظام البوكليت في امتحانات الثانوية العامة، بعد انتشار الغش في نظام MCQ الذي يتضمن أسئلة موضوعية اختيار من متعدد. 

ودعا الخبير التربوي بأن تتضمن امتحانات الثانوية العامة 85 في المائة من الأسئلة  في صورة  مقالية، و15 في المائة اختيار من متعدد.

ونوه الخبير التربوي بأن التجربة أثبتت أنه لم تحدث أى شكاوى من الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة سواء من حيث وجود أخطاء بها، أو من حيث سوء صياغتها.

وأكد الخبير التربوي أنه لو تم تغيير شكل امتحانات الثانوية العامة من الأسئلة الموضوعية إلى الاسئلة المقالية سنجد درجات الطلاب اختلفت تمام وقد يحصل  الأوائل في نظام الاختيار من متعدد على درجات عادية فى نظام الاختبار المقالى، وقد يصبح الطلاب العاديون في نظام الاختيار من متعدد من الأوائل مع زيادة عدد الأسئلة المقالية.

مساوئ امتحانات MCQ في الثانوية العامة 

  1. لا يمكن أن تقيس نواتج التعلم العليا في الثانوية العامة بالاعتماد على نظام MCQ. 
  2. أحيانا تكون صياغتها غامضة مما يربك الطالب ويدفعه إلى الإجابة بشكل خاطىء على السؤال رغم انه متمكن من المعلومات التى يقيسها السؤال، وبالتالي فقدان الطالب درجات يستحقها. 
  3. تخضع للتخمين، وقد يجيب طالب الثانوية العامة عليها بشكل صحيح رغم أنه غير متمكن من المعلومات، وبالتالي حصول الطالب على درجات لا يستحقها. 
  4. لا تصلح لقياس نواتج التعلم فى المواد العلمية والرياضية لأن تلك المواد تركز أكثر على خطوات أو عمليات التفكير للوصول إلى الحل، وليس على الناتج فقط الذى يمكن غشه بسهولة. 
  5. قد يقوم طالب الثانوية العامة بالخطوات بشكل صحيح ولكنه بشكل ما قد يختار  الاختيار الغلط  وبالتالى يحرم من حصوله على أى درجة على هذه الخطوات رغم أنها هى الأهم في عملية التعلم.
  6. لا تصلح لمواد اللغات التى تتطلب من طالب الثانوية العامة تكوين جمل وفقرات ومراعاة قواعد النحو في الكتابة وعلامات الترقيم.

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