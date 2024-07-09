خبير تربوي يكشف عيوب امتحانات MCQ في الثانوية العامة

كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن عيوب امتحانات MCQ في الثانوية العامة.

وطالب الخبير التربوي بالعودة إلى نظام البوكليت في امتحانات الثانوية العامة، بعد انتشار الغش في نظام MCQ الذي يتضمن أسئلة موضوعية اختيار من متعدد.

ودعا الخبير التربوي بأن تتضمن امتحانات الثانوية العامة 85 في المائة من الأسئلة في صورة مقالية، و15 في المائة اختيار من متعدد.

ونوه الخبير التربوي بأن التجربة أثبتت أنه لم تحدث أى شكاوى من الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة سواء من حيث وجود أخطاء بها، أو من حيث سوء صياغتها.

وأكد الخبير التربوي أنه لو تم تغيير شكل امتحانات الثانوية العامة من الأسئلة الموضوعية إلى الاسئلة المقالية سنجد درجات الطلاب اختلفت تمام وقد يحصل الأوائل في نظام الاختيار من متعدد على درجات عادية فى نظام الاختبار المقالى، وقد يصبح الطلاب العاديون في نظام الاختيار من متعدد من الأوائل مع زيادة عدد الأسئلة المقالية.

مساوئ امتحانات MCQ في الثانوية العامة