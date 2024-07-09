وزير الشباب والرياضة يبحث تعزيز التعاون مع مسئولي مؤسسة محمد بن راشد بن آل مكتوم للمعرفة

ألتقي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، السيدة /شمسة البلوشي مدير إدارة الشراكات بمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة؛ لبحث سُبل التعاون مع المؤسسة في المجالات المخلتفة، بحضور قيادات الوزارة والمؤسسة.



تطرق اللقاء إلي تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات تطوير البرامج والمشاريع الشبابية والرياضية، بالإضافة إلي مناقشة تنظيم ملتقي شباب المعرفة واسبوع شباب المعرفة وبرنامج تنمية المهارات ، بالتعاون مع المؤسسة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.



قال وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل في ضوء مبادرة فخامة السيد الرئيس لبناء الإنسان المصرى و التي تتضمن الارتقاء بحياة المواطنين معيشياً وثقافياً واجتماعياً وتنموياً من خلال تكثيف المبادرات والأنشطة المعرفية، لما لها من تأثير كبير فى المجتمع بوجه عام وعلى الشباب على وجه الخصوص، موضحًا أن الثقافة والوعى والمعرفة بالنسبة للمصريين ليس قضية وجود فقط ولكن أيضا استدامة.



ولفت الوزير إلي أن تعامل الوزارة مع مختلف القطاعات المجتمعية المحلية والإقليمية من خلال قطاعات الوزارة المختلفة وبرؤية واستراتيجية واضحة تتعامل مع المراحل السنية المختلفة بشكل تربوي والتي نشترك بها من خلال مراكز الشباب والأندية ومختلف الهيئات التابعة للوزارة، موجهاً الشكر للمشاركة المجتمعية من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.



أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل علي تنمية قدرات الشباب المصري وتعزيز مهاراتهم في مختلف المجالات المعرفية، وأيضاً نشر ثقافة المعرفة والبحث العلمي بين الشباب، وربط الشباب بالمصادر المعرفية العالمية، وذلك من خلال مكتب شباب المعرفة المصري بالوزارة تعاوناً وتنسيقًا مع المؤسسة والجهات المعنية.





