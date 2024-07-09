هيئة الدواء المصرية تستقبل رؤساء وممثلي النقابة العامة والنقابات الفرعية للصيادلة

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استقبلت اليوم د. أماني جودت معاون رئيس هيئة الدواء المصرية والمشرف علي الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، د. اميرة محجوب رئيس الادارة المركزية للعمليات ، وفدًا من رؤساء وممثلي النقابة العامة والنقابات الفرعية لصيادلة مصر، وذلك بحضور د. أسامة حاتم، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي ، ود. رضوى عبد الجليل المشرف على فروع الهيئة بالمحافظات.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التعاون البناء بين الهيئة والنقابة في ظل التطورات التي يشهدها القطاع الدوائي المصري وتحدياته، وتعزيز تضافر الجهود لمواجهتها.

كما تم استعراض آليات تنفيذ قرار هيئة الدواء المصرية رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن متابعة الإجراءات التصحيحية للمخالفات التي يتم رصدها من قبل التفتيش الصيدلى بالمؤسسات الصيدلية.

وقد ثمن ممثلي النقابات الدور البارز للهيئة لاحكام إجراءات الرقابة،وتنفيذ الحملات التفتيشية الفعاله علي المؤسسات الصيدلية المختلفة لضبط أية مخالفات قد تتسبب في خلل المنظومة الدوائية لضمان إتاحة الأدوية بشكل آمن وفعال.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية المستمر لتنظيم المشاركة المجتمعية لصالح تحقيق أهداف الأمن الدوائي المصري، وتحقيق التواصل الفعال مع الصيادلة.