صحة الفيوم تدرب رؤساء فرق مكافحة العدوى عن التحديثات الاخيرة

قامت ادارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتور محمود جبيلى -مدير الادارة وبرعاية الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم بعمل يوم تدريبي كامل لرؤساء فرق مكافحه العدوى ومسؤلي الترصد و مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات وذلك عن التحديثات الاخيرة الخاصة بتعريف حالات عدوى المستشفيات وكيفية رصد حالات العدوى والإجراءات المتخذة لتلافي حدوث عدوى.

كما تم التدريب على معايير وصف المضاد الحيوي بالمستشفيات وكيفيه قياس نمط استهلاك المضادات الحيويه وذلك حرصا لعدم حدوث مقاومة للمضادات الحيوية وظهور سلالات جديدة مقاومة.

حضر التدريب ١٥ متدرب وتم التدريب بقاعة الدكتورة داليا رشدي بمدرسة التمريض

وقام بالتدريب الدكتور محمود احمد جبيلي -مدير ادارة مكافحة العدوى بالمديرية وشيماء علي واسراء محمود.

حملة "من بدرى امان"

ومن جهه اخرى تنظم وزارة الصحة والسكان حملة مكثفة لتفعيل المبادرات الرئاسية فى 9 محافظات منها الفيوم تحت شعار (من بدرى امان) وذلك بقرية سنهور القبلية التابعة لمركز سنورس والقري المجاورة للاستفادة من خدمات حملة 30يونيو المكثفة (من بدري امان ) وذلك بارض وهيبة بوسط سنهور يوم الاحد 30 يونيو من الساعة التاسعة صباحا و حتي السادسة مساء وذلك برعاية الدكتورخالد عبد الغفار -وزير الصحة والسكان و الدكتور احمد الانصارى -محافظ الفيوم وتحت اشراف الدكتورمحمد حسانى -مساعد الوزير لشئون المبادرات والدكتور سامح العشماوي -وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

والخدمات التى سيتم تقديمها خلال المبادرة تشمل قياس السكر العشوائى وقياس ضغط الدم والطول والوزن والسمنة و فحص الثدي و خدمات الكشف المبكر عن اورام الثدي والرئة والقولون ومسحة عنق الرحم للكشف المبكر عن اورام عنق الرحم بالاضافة الي إجراء تحليل وجود الدم في البراز وتحليل البروستاتا .

ويجري الفحص عن طريق أطباء مدربين ,وتجري القياسات عن طريق ممرضات مدربات

وتجري التحاليل عن طريق الفرق الخاصة بمعملي البرج و المحتبر بالمجان.

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