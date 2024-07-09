محافظ شمال سيناء يستقبل أعضاء مكتب خدمة المواطنين بمستشفي العريش العام

إستقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اعضاء مكتب خدمه المواطنين في مستشفى العريش برئاسة حجاج الصعيدي مدير المكتب، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة.

وقدم حجاج الصعيدي مدير المكتب،التهنئة إلي المحافظ علي ثقة القيادة السياسية وتكليفه بمنصب محافظ شمال سيناء.

واستعرض الصعيدي الجهود التي يقوم بها المكتب في خدمة الاشقاء الفلسطينيين المصابين القادمين من قطاع غزة بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار الصعيدي الي انشاء خيمة لاستقبال المرافقين وتزويدها بمختلف الخدمات وتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة المساعدة والملابس وكافة المتطلبات الشخصية وتقديم الدعم النفسي للأطفال بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.



من جانبه أكد المحافظ علي زيارته إلى مستشفى العريش العام للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والفلسطينيين ،مشيدا بالجهود التي يقوم بها مكتب خدمه المواطنين في مستشفى العريش العام في خدمه المصابين خاصه الاشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في عدد من مستشفيات المحافظة.