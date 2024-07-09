طريقة عمل المايونيز الاقتصادي في المنزل| بساطة ونكهة تتحكم بها

يعتبر المايونيز من الصوصات الأساسية والمحببة في المطبخ، ورغم توفره بشكل جاهز في الأسواق، إلا أن تحضيره في المنزل يمكن أن يكون بسيطاً واقتصادياً بمكونات بسيطة ومتوفرة.

تقدم هذه الوصفة طريقة سهلة لصنع مايونيز لذيذ في المنزل، مما يسمح لك بالتحكم في النكهات والمكونات وتجنب المواد الحافظة المضافة، مما يجعلها خياراً صحياً واقتصادياً لتلبية احتياجاتك اليومية في المطبخ.





طريقة عمل مايونيز اقتصادي في المنزل

المكونات:

- 1 بيضة

- 1 كوب زيت نباتي أو زيت دوار الشمس

- 1 ملعقة صغيرة خل

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- ملعقة صغيرة من الخردل الياباني (اختياري للنكهة)





الخطوات:

1. في وعاء عميق، اخفق البيضة بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حتى تصبح رغوة.





2. أضف الخل والملح، واخلطهم جيدًا مع البيض.





3. ببطء، ابدأ في صب الزيت بشكل تدريجي وأستمر في الخفق المستمر. ابتدأ بقطرات صغيرة في البداية حتى تبدأ في التحول إلى مزيج كريمي.





4. استمر في صب الزيت وخفقه حتى تحصل على تحصل على مزيج مايونيز كثيف ومتجانس.





5. إذا رغبت في إضافة نكهة الخردل، أضفها في هذه المرحلة واخلط جيدًا.





6. قم بتخزين المايونيز في حاوية محكمة الإغلاق في الثلاجة للحفاظ عليه لمدة تصل إلى أسبوعين.





بهذه الطريقة، يمكنك الحصول على مايونيز لذيذ واقتصادي يمكن استخدامه في العديد من الأطباق المختلفة.