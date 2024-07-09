3 علاجات منزلية لخفض ضغط الدم المرتفع

وتتحدث المنشورات الطبية كثيراً عن ارتفاع ضغط الدم وطرق علاجه، ولكن انخفاض ضغط الدم لا يقل خطورة على الصحة .

انخفاض ضغط الدم يؤثر على كثير من الناس، وفي كثير من الأحيان لا يعرف الناس حتى أنهم يعانون من مثل هذه المشاكل الصحية أو يخلطون بين أعراض انخفاض ضغط الدم وأعراض أمراض أخرى، ويمكن أن يكون انخفاض ضغط الدم إشارة إلى وجود مشاكل خطيرة في القلب أو الغدد الصماء أو الأمراض العصبية.

هناك العديد من الأسباب التي تسبب انخفاض ضغط الدم ، بادئ ذي بدء، هذا هو جفاف الجسم، وفي كثير من الأحيان، تنشأ مشاكل من هذا النوع عند النساء الحوامل، في بعض الأحيان يكون انخفاض ضغط الدم إشارة إلى نقص الحديد وفيتامين ب 12 في الجسم، ويقول الأطباء أيضًا أن الأشخاص الذين يرفضون تناول الملح معرضون أيضًا لخطر انخفاض ضغط الدم.

هناك عدة طرق للتخفيف من حالتك ورفع ضغط الدم قليلاً باستخدام العلاجات المنزلية.

- شرب المزيد من الماء، ولن يؤدي ذلك إلى استقرار ضغط الدم فحسب، بل سيحمي الجسم أيضًا من الجفاف.

- جرب عصير البنجر، يقول الخبراء أن هذه إحدى أفضل الطرق لتطبيع انخفاض ضغط الدم، كوب من القهوة السوداء القوية قد يساعد أيضًا.

- لتقوية العضلات، قم بممارسة بعض التمارين البدنية البسيطة أو المشي قليلاً بوتيرة سريعة، والمشي والسباحة وأنواع النشاط البدني الأخرى ستجعل الدورة الدموية أسرع.