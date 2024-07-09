وقف قرار تخفيف الاحمال وانقطاع الكهرباء بالإسماعيلية

صرح مصد مسؤل بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، أنه لايوجد انقطاع كهرباء في محافظة الإسماعيلية سوى فى مناطق الأعطال فقط، وذلك نتيجة لقرار وقف قرار تخفيف الاحمال وانقطاع الكهرباء بمحافظة الإسماعيلية.

وعلى جانب أخر أكدت الأهالى، أن هناك انقطاع فى بعض المناطق مثل البهتينى وحى العبور بالحكر ومنطقة الشهداء عطل مفاجاء محولات، وجاءت المناطق المنتظمة بها الكهرباء على النحو التالى:

المجموعة الأولى التى لم يتم قطع الكهرباء بها :

_نمرة 5 ونمرة 4 ونمرة 3 والمخابرت بالقنطرة غرب.

_المركز الطبي وقسم الشرطة والسبع عمارات بالقنطرة شرق.

_الزراعات بالقنطرة شرق.

_المعدية وكوبري أبانوب بالقنطرة شرق.

_أرض الجمعيات بالإسماعيلية.

_المخبز الآلي ومنطقة الحرفي بالإسماعيلية.

_السلام وقرية 4 وقرية 7 وقرية 8 وقرية 3 وبحري 30 بالملاك.

_شارم السكة الحديد بالإسماعيلية.

_المساعيد والمثلث والتجاريين والجزيرة بالقنطرة غرب.

_قرية السلام ومنطقة كندور والنساجون بشرق البحيرات.

_الزراعات بالقنطرة شرق.

'وصفي وكوبري 7 وحمزاوي والإبراهيمية وأبو لافي في أبو صوير.

_أبو شحاتة والمدينة في أبو عطوة.

_المجموعة 2: وسط البلد والاحياء الثلاثة:

_ستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية.

_محطة المياه المرشحة بالقنطرة شرق.

_مبنى الإرشاد بالقنطرة شرق.

_الزراعات بالقنطرة شرق.

حي الشهداء بالإسماعيلية.

_منطقة السجل المدني والبريد بالقنطرة غرب بالإسماعيلية.

_منطقة أبراج القضاة شارع الدوحة بالإسماعيلية.

_جمعية أمون والتوفيق والشباب 2 وجمعية التوفيق وجمعية الشباب بالملاء.

_محطة مياه 194 والسواركة والقرارة بالقنطرة غرب.

_قرية السلام ومنطقة كندور والنساجون بشرق البحيرات.

_تدعيم طرق الرومي الجوي وصوب بالقنطرة شرق.

والجدير بالذكر أن هناك مناطق تم قطع الكهرباء بها بسبب أعطال محولات وارتفاع درجة الحرارة على الأجهزة مثل حى الشهده ومنطقة النائب حسين عبدربة بحى ثانى