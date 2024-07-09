كاتبة صحفية من باريس: احتمالية تغيير اسم مرشح الديمقراطيين بالانتخابات الأمريكية

أكدت الكاتبة الصحفية كاترين دريان، من باريس، أن هناك إمكانية أن يحدث تغيير يوم الإثنين بمسار الانتخابات الامريكية وتغيير لمرشح الحزب الديمقراطي الرئيس الأمريكي جو بايدن، موضحة أن بايدن متمسك بترشحه في الانتخابات الأمريكية، ولكن ليس هناك آمل ان يربح الانتخابات.

وشددت "دريان"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي"، على هناك تخوف بين الديمقراطين على ترشح اسم بايدن في الانتخابات، وبايدن لن يستقيل بنفسه وهناك من سيتدخل لهذا الأمر بوجود مرشح أخر بديل لبايدن في الانتخابات الأمريكية، ومن الاسم المتداولة حاكم كاليفورنيا ولكن الحالة في الولاية اقتصاديًا غير جيدة وهذا ضده في الترشح.

وتابعت: "هناك إمكانيات أن يتم ترشيح شخص من الديمقراطين ولابد أن يكون الاختيار بطريقة مفتوحة وليست بطريقة خفية"، موضحة أن هناك تقارير في الصحف الأمريكية بأن بايدن انتهت فكرة ترشحه في الانتخابات، مؤكدة أنه مهما كان اسم رئيس أمريكا الجديد لن يكون هناك أي تغيير في السياسات.

وأشارت إلى أن السياسة الخارجية الأمريكية وبما يخص الحرب في قطاع غزة لن تتغير مع تغير الرئيس في أمريكا والسياسة واحدة.