تناول الجبن والبيض مفيد لصحة المفاصل.. طبيبة توضح التفاصيل

أوضحت الدكتورة أناستازيا تاراسكو، للحفاظ على صحة المفاصل مع التقدم في السن، من المهم تناول مجموعة متنوعة من مصادر البروتين.

وقالت الدكتورة تاراسكو إن بعض الأطعمة تساعد المفاصل على عدم الشيخوخة لفترة طويلة، للحفاظ على قوتها وحركتها، ولتحقيق ذلك أوصى الطبيب بتناول مجموعة متنوعة من البروتينات، وعلى وجه الخصوص، نصح تاراسكو بتناول الجبن والبيض من أجل صحة المفاصل.

وعند تحديد حصة منتج البروتين في المرة الواحدة، يمكنك الاسترشاد بحجم راحة يدك أو قبضة يدك بالنسبة للرجال، على التوالي، ستكون الأجزاء أكبر، وللنساء - أصغر.

ونخيل من منتج عالي البروتين ثلاث مرات في اليوم - الجبن أو اللحم البقري أو السمك أو الدجاج أو البيض سيكون كافياً.

وفي حديثها عن فوائد البيض للمفاصل، أشارت أناستازيا تاراسكو إلى أنه ينبغي تناولها مع صفار البيض يحتوي صفار بيض الدجاج على فيتامينات A وE وD - وهي الأكثر فائدة للحفاظ على المفاصل في حالة جيدة.

ومن الأطعمة الأخرى التي ينصح الطبيب بإدراجها في النظام الغذائي لمنع الشيخوخة المبكرة للمفاصل وضعفها، لحم البقر، والأسماك البحرية الدهنية، ومخلل الملفوف، والفواكه، والزبدة.

ما هو التهاب المفاصل

التهاب المفاصل هو تورُّم وشعور بألم عند لمس واحد أو أكثر من مفاصل الجسم. وأعراضه الأساسية هي ألم المفاصل وتيبسها، وتزداد سوءًا مع التقدم في العمر. يتمثَّل النوعان الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل في الالتهاب المفصلي العظمي والتهاب المفاصل الروماتويدي.

يتسبب الالتهاب المفصلي العظمي في تكسير الغضروف؛ وهو نسيج قوي ومنزلق يغطي نهايات العظام عند مكان تكوُّن المفصل. التهاب المفاصل الروماتويدي مرض يهاجم فيه جهاز المناعة المفاصل، بدءًا من بطانة المفاصل.

يمكن أن تتسبب بلورات حمض اليوريك التي تتكوَّن عند وجود الكثير من حمض اليوريك في الدم في الإصابة بمرض النقرس. كما يمكن أن تتسبب الالتهابات والأمراض الكامنة، مثل الصدفية أو الذئبة الحمراء، في الإصابة بأنواع أخرى من التهاب المفاصل.