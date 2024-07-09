الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المجتمع اليوم

نادرة تستغيث بمحافظ القاهره من ظلم صاحب المنزل

لدكتور إبراهيم صابر
لدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

أعيش في هذا المنزل القديم منذ طفولتي وبالتحديد منذ اكثر من نصف قرن ، وعقد ايجار والدى المحرر منذ عام  1975 امتد لى أنا وشفيقتى وفوجئنا بصاحب المنزل يقزم ببيعه لاخرين دون علمنا.

وعندما عرضوا علينا هدم المنزل مقابل توفير غرفه لى وغرفه لشقيقتى بالدور الثاني بعد تحرير عقد ايجار بنفس التاريخ ايجار قديم، على أن يظل العقد ممتد كما هو، فوجئنا بملاعيب شيحه تتم ضدنا وانا سيده مسنه ومريضه وليس لى دخل سوى معاش بسبط من مشيخة الأزهر وعندما أبلغت القسم بالتعدى على وطردى من المكان، حضرت قوة من قسم شرطة منشية ناصر والدويقه وجردوا محتويات منزلى واصبحت امانه لدى المالك الجديد.

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وعندما حصلت على حكم محكمه بالعودة إلى منزلى لم أجد ملابسي أو العفش أو أى شىء والكارثه انهم قاموا بهدم حائط الغرفه حتى لا أستطيع العيش بها، والكارثة أن شركة الكهرباء قاموا برفع العداد مجاملة لصاحب المنزل ونفس الأمر قامت به شركة المياه وقد تقدمت بعدد من البلاغات ضدهم ولكن دون جدوى.

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لذلك أناشد محافظ القاهرة ورئيس حى منشأة ناصر لعودتى الى مسكنى واخذ تعهد عليهم من قسم الشرطة بعدم التعرض لى وتحت يدى صوره للمسكن وبه العفش واغراضى المنزليه وصوره للمسكن بعد هدم حوائطه.
نادرة سيد حسين محمد
شارع الورشه- منشية ناصر -حارة سيد عرفه بجوار مصنع مصطفى يونس

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