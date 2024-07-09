محافظ القاهرة يتفقد ميدان التحرير ويوجه بزيادة المزورعات والورود

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ميدان التحرير والمناطق المحيطة به وذلك في حضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.

بزيادة المسطحات الخضراء فى الميدان واستبدال النخيل والاشجار الجديدة بالنخيل التالف

وطالب محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل القاهرة بزيادة المسطحات الخضراء فى الميدان واستبدال النخيل والاشجار الجديدة بالنخيل التالف ، وزيادة المزورعات والورود، مع رفع كفاءة أعمدة الإنارة ، والأسوار المحيطة بالميدان.

يذكر أن قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير ، ورفع الكفاءة الجارية بحى عين شمس .

وأكد محافظ القاهرة أن كافة أعمال التطوير التى تقوم بها الدولة تتم لصالح المواطن ، وتحسين الخدمات المقدمة له ، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة تطوير وتخطيط منطقة مساكن عين شمس على غرار ما تم من إعادة تطوير وتخطيط ميدان الألف مسكن .

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رئيس الحى بالتواجد الميدانى اليومى بين المواطنين، ومتابعة رفع الإشغالات، ومنع الانتظار الخاطىء بشوارع الحى، بالإضافة إلى رفع كفاءة الرصف والأرصفة، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على شوارع الحى رافق المحافظ فى جولته م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، وعدد من قيادات المحافظة .

كما تفقد محافظ القاهرة أحياء دار السلام ، والبساتين ، والمعادى ، وشارعى أحمد زكى والفيوم لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بهم ، كما التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم .

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى اليومى بين المواطنين والإستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول لها فى إطار القانون، مؤكدًا أن معيار التقييم بالنسبة له هو رضا المواطنين عن الخدمات، والنتائج على أرض الواقع.

رافق المحافظ فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد، وعدد من رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشملت الجولة متابعة رفع الإشغالات، ومنع الانتظار الخاطىء، بالإضافة إلى رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الجنوبية والطرق المؤدية إليه، ورفع كفاءة الرصف والأرصفة، وأعمدة الإنارة، ومراجعة الإنترلوك واستبدال التالف منه ، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة.

كما افتتح د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة خلال الجولة دار مناسبات دار السلام التى تم إقامتها لخدمة أبناء المنطقة بحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.