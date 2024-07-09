نصف نهائي يورو 2024 .. أسبانيا بالقوة الضاربة في مواجهة فرنسا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة فرنسا التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” ، التي تستضيف ألمانيا فعالياتها.





ويمثل أسبانيا في المباراة كل من ..

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: نافاس، ناتشو، لابورتي، كوكوريلا.

الوسط: دانى أولمو، رودري، فابيان رويز.

الهجوم: لامين يامال، ألفارو موراتا، نيكو ويليامز.



ويلتقي الفائز من مباراة فرنسا واسبانيا مع الفائز من مباراة إنجلترا وهولندا، في اللقاء النهائي يوم الأحد المقبل.