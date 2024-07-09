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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

نصف نهائي يورو 2024 .. أسبانيا بالقوة الضاربة في مواجهة فرنسا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة فرنسا التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” ، التي تستضيف ألمانيا فعالياتها.
 

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ويمثل أسبانيا في المباراة كل من ..
حراسة المرمى: أوناي سيمون.
خط الدفاع: نافاس، ناتشو، لابورتي، كوكوريلا.
الوسط: دانى أولمو، رودري، فابيان رويز.
الهجوم: لامين يامال، ألفارو موراتا، نيكو ويليامز.

ويلتقي الفائز من مباراة فرنسا واسبانيا مع الفائز من مباراة إنجلترا وهولندا، في اللقاء النهائي يوم الأحد المقبل.

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