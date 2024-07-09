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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين في لقاء الإسماعيلي

مباراة الزمالك والإسماعيلي
مباراة الزمالك والإسماعيلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي الأخيرة، تدريبات تأهيلية واستشفائية خاصة، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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مران قوي لحراس الزمالك إستعداداً للقاء طلائع الجيش

واكتفت هذه المجموعة، بأداء تدربيات تأهيلية على أرضية الملعب، بجانب خوض حصة تدريبية استشفائية في صالة الجيمانيزيوم، دون المشاركة في التدريبات الجماعية، بناءً على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وفي نفس الوقت، خاض البدلاء والمستبعدون من مواجهة الإسماعيلي، تدريبات بدنية وتأهيلية، قبل خوض الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية، تم خلالها تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي تم التدريب عليها، وذلك تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز، على منح هذه المجموعة العديد من التعليمات والأفكار الخططية خلال خوض التقسيمة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.

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