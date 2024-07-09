نصف نهائي أمم أوروبا .. تشكيل فرنسا في مواجهة إسبانيا

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة إسبانيا ، التي تنطلق في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ، على ملعب أليانز أرينا بنصف نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 ، التي تستضيف دولة ألمانيا فعالياتها.





ويمثل فرنسا في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: ماينان.

الدفاع: ثيو هيرنانديز، ساليبا، أوباميكانو، كوندي

الوسط: نجولو كانتي، رابيو، تشواميني.

الهجوم: كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، كولو مواني.



ومن المقرر أن يلاقي منتخب الديوك ، الفائز من مواجهة الغد بين إنجلترا وهولندا ، خلال نهائي البطولة المقرر لها الأحد المقبل.