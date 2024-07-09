الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

نصف نهائي أمم أوروبا .. تشكيل فرنسا في مواجهة إسبانيا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة إسبانيا ، التي تنطلق في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ، على ملعب أليانز أرينا بنصف نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 ، التي تستضيف دولة ألمانيا فعالياتها.
 

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ويمثل فرنسا في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: ماينان.
الدفاع: ثيو هيرنانديز، ساليبا، أوباميكانو، كوندي
الوسط: نجولو كانتي، رابيو، تشواميني.
الهجوم: كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، كولو مواني.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب الديوك ، الفائز من مواجهة الغد بين إنجلترا وهولندا ، خلال نهائي البطولة المقرر لها الأحد المقبل.

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