محافظ المنيا يستقبل وفد الأساقفة للتهنئة بتوليه محافظاً

استقبل اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ، اليوم الثلاثاء ، وفداً من الأساقفة لتقديم للتهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد ، ضم الوفد عددًا من الأساقفة من الكنيسة الكاثوليكية ، والأرثوذكسية ، والإنجيلية ، والشخصيات الدينية البارزة في المحافظة ، حيث عبّروا عن تمنياتهم له بالنجاح والتوفيق في مهمته الجديدة.

أعرب المحافظ ، عن خالص تقديره وشكره وترحيبه بالمهنئين ، مؤكداً ، على عمق الروابط الإنسانية والوطنية الجامعة لعنصرى الأمة طيلة مئات السنين ، وأننا جميعاً فى حب وخدمة الوطن سواسية نسعى لرفعته وازدهاره ، وخلال اللقاء ، قدم وفد الأساقفة التهانى القلبية للمحافظ داعين بالتوفيق والنجاح، وأن يعين المحافظ على أداء مهمته على اكمل ما يتمناه أبناء المنيا، مؤكدين ، أهمية العمل والتعاون المستمر من أجل مصرنا العظيمة ، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وساد اللقاء أجواء الود والمحبة وتقارب الأفكار ، و تلاقى وجهات النظر وتمنيات الجميع بالخير والإزدهار لوطننا العظيم مصر.