الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

محافظ المنيا يستقبل وفد الأساقفة للتهنئة بتوليه محافظاً

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ، اليوم الثلاثاء ، وفداً من الأساقفة لتقديم للتهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد  ، ضم الوفد عددًا من الأساقفة من الكنيسة الكاثوليكية ، والأرثوذكسية ، والإنجيلية ،  والشخصيات الدينية البارزة في المحافظة ، حيث عبّروا عن تمنياتهم له بالنجاح والتوفيق في مهمته الجديدة.

 

أعرب المحافظ ، عن خالص تقديره وشكره وترحيبه بالمهنئين ، مؤكداً ، على عمق الروابط الإنسانية والوطنية الجامعة لعنصرى الأمة طيلة مئات السنين ، وأننا جميعاً فى حب وخدمة الوطن سواسية نسعى لرفعته وازدهاره ، وخلال اللقاء ، قدم وفد الأساقفة التهانى القلبية للمحافظ داعين  بالتوفيق والنجاح، وأن يعين المحافظ  على أداء مهمته على اكمل ما يتمناه أبناء المنيا، مؤكدين ، أهمية العمل والتعاون المستمر من أجل مصرنا العظيمة ، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

 

وساد اللقاء أجواء الود والمحبة وتقارب الأفكار ، و تلاقى وجهات النظر وتمنيات الجميع بالخير والإزدهار لوطننا العظيم مصر.

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