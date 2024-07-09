«مستقبل نظام تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر» ضبابية وتضارب في المعلومات

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أخبار متضاربة حول مصير نظام تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر، مما أثار قلق المواطنين.

فبينما تشير بعض المصادر إلى إلغاء النظام بشكل نهائي، تدعي مصادر أخرى أنّه مجرد تجربة مؤقتة لقياس استعداد شبكات التوزيع والغاز الطبيعي لاحتمال إلغائه بشكل دائم.

يُعدّ هذا الموضوع ذا أهمية كبيرة للمواطنين المصريين، حيث يُؤثّر انقطاع التيار الكهربائي بشكل مباشر على حياتهم اليومية.

تحسين ملحوظ:

أعلنت وزارة الكهرباء عن تحسن ملحوظ في انقطاعات التيار الكهربائي خلال الأيام الماضية، مؤكدة استمرار تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية حتى الآن.

ونفت الوزارة بشكل قاطع أي تعليمات صدرت بوقف هذا النظام، موضحة أن قرار التوقف يتخذه مجلس الوزراء فقط.

ويعتمد هذا القرار على توفر كميات كافية من الغاز الطبيعي و المازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى معدلات استهلاك الطاقة.

وكانت الحكومة قد حددت الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري لوقف تخفيف الأحمال.

وأكدت الوزارة أن المركز القومي للكهرباء مازال يطبق نظام تخفيف الأحمال من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة السابعة مساءً.

تجربة ناجحة

أجرت شركات توزيع الكهرباء المصرية تجربة ناجحة لشبكات التوزيع والغاز الطبيعي، وذلك لتقييم إمكانية وقف نظام تخفيف الأحمال الكهربائية.

ونفت الشركات، في وقت سابق، وجود أي تعليمات رسمية بوقف النظام، مؤكدة أن قرار وقفه يصدر حصريًا من مجلس الوزراء.

وأوضحت الشركات أن نتائج التجربة ستُعرض على مجلس الوزراء، وفي حال الموافقة على وقف تخفيف الأحمال، سيصدر مجلس الوزراء بيانًا رسميًا بذلك.

وسبق وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على أن هناك تحديات كبيرة تمس الطاقة، والحكومة تعمل جاهدة على وضع حلول عاجلة لها.