متحدث الحكومة: قرار وقف قطع الكهرباء اليوم "تجريبي"

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع الحكومة الجديدة الأول اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في العاصمة الإدارية.

وأوضح الحمصاني خلال مداخلته في برنامج “صالة التحرير”، على قناة صدى البلد، أن الدكتور مدبولي ناقش اليوم العديد من التكليفات الموجهة للحكومة خلال الفترة المقبلة، وتم توضيح آلية العمل الجماعي بين الوزراء لحل العديد من القضايا.

وأشار الحمصاني إلى أنه سيتم متابعة شهرية لملفات الصحة والتعليم والكهرباء وضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق، بالإضافة إلى التواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح الأمور المهمة للمواطنين.

وأكد متحدث الحكومة على استمرارية توفير المزيد من السلع وضبط الأسعار في الأسواق وتوفيرها بشكل كبير للمواطنين، وتوفير مخزون استراتيجي لبعض السلع الأساسية، بالإضافة إلى خفض أسعار بعض السلع.

وأوضح الحمصاني أن كل وزير سيقوم بمراجعة الخطط والأولويات في إطار وزارته، وسيتم تقديم حلول مبتكرة لملفات كل وزارة خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بوقف خطة قطع الكهرباء، أوضح الحمصاني أنه سيتم التوقف عن تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، وأن الوقف الذي حدث اليوم كان تجريبيًا لمعرفة حجم الاستهلاك الحقيقي من الوقود.

وختم متحدث الحكومة حديثه بالإشارة إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري وتأثيره على مصانع إنتاج الدواء، مؤكدًا على العمل المستمر لوضع ضوابط فعالة لحماية المواطنين.