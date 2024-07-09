محافظ شمال سيناء يتفقد المنطقة الحرفية بالعريش

تفقد اللواء دكتور خالد مجاور ،محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ،المنطقة الحرفية في حي المساعيد بالعريش ،في حضور المهندس أحمد فايق ،مدير المناطق الصناعية.



وقال محمد سليم سلام المتحدث الرسمي باسم المحافظة أن المحافظ أشار خلال جولته التفقدية إلي العمل علي محورين أحدهما التمكين الاقتصادي باعتباره جزء من التنمية المستدامة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد المحافظ علي الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة علي مستوي المحافظة لما توفره من فرص عمل حقيقية للشباب وتنمية الموارد وزيادة الدخل القومي ،مشيرا إلي أن هذه المشروعات تسبب قفزات كبيرة في الاقتصاد القومي.



اعلن المحافظ عن تذليل كافة العقبات من أجل البدء في تشغيل المجمع الصناعي الحرفي بالمنطقة الحرفية بالمساعيد، مؤكداً علي أهمية تدريب المستفيدين علي المعدات والالات بالورش الحرفية مع أهمية صيانتها دوريا.

من جانبه أكد اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة علي ان المجمع الصناعي تم انشاءه مؤخرا بقيمة ٥٠ مليون جنيه من وزارة التخطيط ويضم عدد ٤٨ ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات، وذلك للعمل في مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة والتى من بينها النجارة والألوميتال والكريتال وتعبئة المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم وغير ذلك من الصناعات الحرفية.

مشيرا إلي أنه تم انشاء المجمع وتجهيزه بمعرفة الهيئة القومية للانتاج الحربي، بهدف الارتقاء بالصناعات الحرفية بالمحافظة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.



وقال المهندس أحمد فايق ،مدير المناطق الصناعية،ان المنطقة الحرفية تقع في حي المساعيد جنوب غرب مدينة العريش، وانشئت بقرار من محافظ شمال سيناء عام ١٩٨٦، علي مساحة واحد كيلو مترا مربعا، بهدف تفريغ وسط مدينة العريش من الورش الصناعية والحرفية ، وتحتوي حاليًا علي عدد ١٢٧٥ ورشة حرفية متنوعة،بخلاف المجمع الصناعي الحرفي.