كارولين عزمي تشعل غيرة بسمة بوسيل بقربها من تامر حسني

اشتعلت الفنانة الشابة كارولين عزمي حالة من الضجة حول أحدث صورها التى شاركت متابعيها بها عبر الإنستجرام برفقة النجم تامر حسني؛ لتثير حيرة جمهورها حول ظهورهما سويًا.

وظهرت كارولين عزمي متألقة بإطلالة صيفية، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمى لقصة الـv، صمم من قماش اللاميه باللون البنفسج الفاتح لتستعرض قوامها الممشوق.

وتزينت ببعض الأكسسوارات الذهبية لتزيد من جمال إطلالتها.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة وراء ظهرها على طريقة الويفي الواسع ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت بتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

وخطف تامر حسني انتباه جمهوره ورواد السوشيال ميديا بعد ظهوره ليلة أمس بلوك جديد ومختلف، حليق الرأس، بذقن عريض، عكس عضلاته بشكل منتفخ مع تغيير ملامحه بشكل ملحوظ.

وانهالت تعليقات متابعيها حول إطلالتها ورصدنا أبرزها: " السمار نص الجمال وتيمو منور، حلوين سوا، خف حقن يا فنان هيطلعلك جناحات فوسك، جماله اجملواحده فى مصر مع العظمه تيمو".

ودائما ما تغار عارضة الأزياء بسمة بوسيل على طليقها تامر حسني وهذا ما ادى الى تدهور العلاقة بينهما ووصولها الي الأنفصال الإ أنها مازالت تحبه وتفرح من قربه وأهتمامه بها وبأولادته.

وتنجذب كارولين عزمي كثيرًا للأزياء اللافته التي تتناسب مع طبيعية قوامها الساحر.

وتصدر تامر حسني محركات البحث بحثا عن سر إطلالته الغريبة، وعبر كثيرون عن اندهاشهم من هيئة الفنان الجديدة، بينما قال آخرون إنه أدمن عمليات التجميل وأصبح أشبه بالشخصيات الكارتونية.

ويواصل تامر حسني تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت" ويشاركه البطولة: باسم سمرة، محمد ثروت، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، بينما أصدر مؤخرا أغنية بعنوان "جامدين جامدين"، والتي لاقت نجاحا كبيرا.

كما يستعد تامر حسني لإحياء حفل غنائي يوم الخميس الموافق 8 أغسطس على مسرح أبو بكر سالم بالعاصمة السعودية الرياض.

كارولين عزمي

كارولين عزمي من مواليد 17 أبريل 1996 هي ممثلة مصرية شابة تخرجت من قسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية كانت اولي انطلاقتها مسلسل الأب الروحي (ج1) 2017 بدور سلمي العطار، وأيضاً بفيلم الديزل 2018.

كارولين عزمي وتامر حسني

كارولين عزمي وتامر حسني

كارولين عزمي وتامر حسني