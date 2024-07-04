طقس الفيوم.. شديد الحرارة رطب نهارا والمحسوسة 41 درجة

تشهد محافظة الفيوم اليوم الخميس الموافق 4 يوليو، طقس شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة ليلا، مع إستمرار نشاط الرياح الخفيفة على فترات.

ويسود المحافظة طقس مائل للحرارة ليلا معتدل في الساعات الأخيرة من الليل بسبب الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة في الصباح الباكر وحتى شروق الشمس.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم الخميس على محافظة الفيوم تبلغ 39 درجة للعظمي نهارا والمحسوسة 41 درجة، بينما تبلغ الصغرى 24 درجة.

طقس مائل للحرارة ليلا وارتفاع نسبة الرطوبة بالفيوم

وأشار البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الأجواء سوف تشهد إستمرار نشاط الرياح الخفيفة على فترات متقطعة، باستثناء بعض الأوقات التي تشهد نشاط الرياح بسرعة تبلغ نحو 25 كيلو متر في الساعة، بينما تتراوح نسبة الرطوبة بين 20%، 65% وذلك تزامنا مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار، ويمثل هذا الطقس أجواء غير مناسبة نهارا لممارسة الرياضات المائية التي اعتاد الزائرين على ممارستها بشواطيء بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، وسط سطوع الشمس وتشمل الألعاب البحرية وركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية، وخاصة خلال فترة الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تشهد إرتفاعا طفيفا، مع إستمرار نشاط الرياح الخفيفة على فترات، بينما تبقى درجات الحرارة معتدلة ليلا وخلال ساعات الصباح الباكر مع إستمرار نشاط الرياح وبقاء الطقس شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة ليلا مع ارتفاع طفيف في نسبة الرطوبة، واستمرار نشاط الرياح الخفيفة في المناطق الصحراوية والمكشوفة، ويساعد نشاط الرياح على تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الساعات الأخيرة من الليل، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة ليلا ليصبح الطقس شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة ليلا على كافة أنحاء المحافظة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد حذرت من التواجد لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، وخاصة خلال فترة الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، ونصحت الهيئة المواطنين بإرتداء الملابس الصيفية البيضاء، وعدم التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وعدم ارتداء الملابس الداكنة، ووضع غطاء على الرأس خلال الوقوف تحت أشعة الشمس، والاكثار من تناول المشروبات الباردة وخاصة المياه، واصطحاب زجاجات المياه حال التواجد تحت أشعة الشمس.