انفجار مصنع للأسلحة بالولايات المتحدة

انفجار داخل مصنع " جينرال دايناميكس" للأسلحة الدفاعية في ولاية أركنساس الأميركية، أسفر عنه إصابة شخصين على الأقل وفقد آخر ، وجاء ذلك حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وكتبت الوكالة نقلا عن ممثلي المصنع: "أصيب شخصان على الأقل وفقد آخر يوم الأربعاء الموافق الـ3 يوليو، بعد حادث مع "الألعاب النارية" في منشأة دفاعية في أركنساس".

وبحسب الوكالة فقد وقع الحادث في مدينة كامدن بولاية أركنساس في شركة جنرال دايناميكس للمعدات والأنظمة التكتيكية.

وتم نقل ضحيتين إلى المستشفى ولم يتم تحديد خطورة الإصابة.