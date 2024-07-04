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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

انفجار مصنع للأسلحة بالولايات المتحدة

حريق
حريق

انفجار داخل مصنع " جينرال دايناميكس" للأسلحة الدفاعية في ولاية أركنساس الأميركية، أسفر عنه إصابة شخصين على الأقل وفقد آخر ، وجاء ذلك حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

 

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وكتبت الوكالة نقلا عن ممثلي المصنع: "أصيب شخصان على الأقل وفقد آخر يوم الأربعاء الموافق الـ3 يوليو، بعد حادث مع "الألعاب النارية" في منشأة دفاعية في أركنساس".

وبحسب الوكالة فقد وقع الحادث في مدينة كامدن بولاية أركنساس في شركة جنرال دايناميكس للمعدات والأنظمة التكتيكية.

وتم نقل ضحيتين إلى المستشفى ولم يتم تحديد خطورة الإصابة.

 

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