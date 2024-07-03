التشكيل المثالي لدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.. ميسي يقود الهجوم

أسدل الستار فجر اليوم الأربعاء، على دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2024، بتعادل مثير بين منتخبي البرازيل أمام كولومبيا 1-1.

ونشر موقع “هوسكورد” العالمي، التشكيل المثالي لدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2024.

وجاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على رأس التشكيل المثالي، بجانب المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز.

وجاء التشكيل المثالي لـ دور المجموعات من كوبا أمريكا 2024

حارس المرمى: كلاوديو برافو (تشيلي)

خط الدفاع: مانوز (كولومبيا) – رونالد أراوخو (أوروجواي) – كريستيان روميرو ( الأرجنتين) – أرامبورو (فنزويلا)

وسط الملعب: أراوخو (أوروجواي) – مانويل أوجارت (أوروجواي) – موسيس كايسيدو (الإكوادور) – خاميس رودريجيز (كولومبيا)

في خط الهجوم: داروين نونيز (أوروجواي) – ليونيل ميسي (الأرجنتين)

المتأهلين لـ ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024

وتأهل لدور الـ 8 من المسابقة القارية كل من؛ الأرجنتين – كندا – فنزويلا – الإكوادور – أوروجواي – بنما – كولومبيا – البرازيل.