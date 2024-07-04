انشطة ثقافية منتوعة بثقافة الاسماعيلية

شهدت قصور ثقافة الإسماعيلية برئاسة عمرو البسيوني، أنشطة ثقافية متعددة بإقليم القناة وسيناء الثقافي.

قصر ثقافة الاسماعيلية

حيث نظم قصر ثقافة الاسماعيلية محاضره بعنوان برنامج الرسام تدريب بسمه فتحي ضمن خطة نادي التكنولوجيا قصر الثقافة.

مكتبة أبوصوير الثقافية

كما نفذت مكتبة أبوصوير الثقافية، بالتعاون مع دار أحباب الرحمن، محاضرة بعنوان" الاستغلال الأمثل لأوقات الفراغ"، ألقتها عزة السيد إبراهيم واعظة بالأزهر الشريف.

بمشاركة عبدالرحمن فراج مسؤول الأنشطة بالمكتبة، إشراف أحمد شافعي مدير المكتبة، والحديث في بعض النقاط اهمها “الوقت هو الحياة، فالعمر هو مجموع أيامنا التي تمر، كيف نستغل أوقات الفراغ في أنشطة مفيدة كالقراءة والرسم وتعلم أشياء جديدة، ضرورة عدم الإكثار من استعمال الهاتف المحمول فهو يؤذي العين ويؤثر سلبيًا على العقل، يمكن أيضًا مساعدة الأم في بعض أعمال المنزل”، وفي نهاية المحاضرة تم الاستماع لأسئلة الأطفال والإجابة عليها.

بينما مكتبة السبع آبار الثقافيه يوم ترفيهي للأطفال، يتضمن العاب ذهنية وترفيهية متنوعة ضمن خطة نشاط مكتبة السبع آبار الثقافيه خلال شهر يونيو ٢٠٢٤ تضمن اليوم الترفيهي العاب كرة القدم - كرة السلة - مكعبات تنفيذ محمد عبدالعزيز مدير المكتبة.