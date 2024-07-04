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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

المحـافظـات

قطع المياه عن 11 قرية بالمنوفية غدا..لهذا السبب

قطع المياه- صورة
قطع المياه- صورة ارشيفية

أعلنالمهندس محد نجيب رئيس  شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بمحافظة المنوفية، عن قطع المياه غدًا في 11 قرية موزعة على  7 مراكز، وذلك ضمن برنامج غسيل وتطهير الشبكات ومحطات المياه خلال شهر يوليو الجارى.

وأوضح نجيب، في بيان له صادر  مساء اليوم الأربعاء، أن قطع المياه سيكون غدا لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا، مناشدة المواطنين وأصحاب المحلات التجارية والمخابز بتوفير احتياجاتها من المياه لحين عودة الخدمة.

أماكن قطع المياه في المنوفية 

ننشر أماكم قطع المياه في المنوفية فيما يلى:-

  • مركز أشمون : مجريا
  • مركز الشهداء: بشتامي
  • مركز الباجور: القرنين- فيشا الكبرى
  • مركز بركة السبع : هورين
  • مركز منوف: برهيم
  • مركز تلا.. كفر ربيع - صفط جدام
  • مركز بركة السبع.. هورين
  • مركز قويسنا.. شرانيس - عرب الرمل - العجايزة

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