قطع المياه عن 11 قرية بالمنوفية غدا..لهذا السبب

أعلنالمهندس محد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بمحافظة المنوفية، عن قطع المياه غدًا في 11 قرية موزعة على 7 مراكز، وذلك ضمن برنامج غسيل وتطهير الشبكات ومحطات المياه خلال شهر يوليو الجارى.

وأوضح نجيب، في بيان له صادر مساء اليوم الأربعاء، أن قطع المياه سيكون غدا لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا، مناشدة المواطنين وأصحاب المحلات التجارية والمخابز بتوفير احتياجاتها من المياه لحين عودة الخدمة.

أماكن قطع المياه في المنوفية

ننشر أماكم قطع المياه في المنوفية فيما يلى:-