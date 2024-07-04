قطع المياه عن 11 قرية بالمنوفية غدا..لهذا السبب
أعلنالمهندس محد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بمحافظة المنوفية، عن قطع المياه غدًا في 11 قرية موزعة على 7 مراكز، وذلك ضمن برنامج غسيل وتطهير الشبكات ومحطات المياه خلال شهر يوليو الجارى.
وأوضح نجيب، في بيان له صادر مساء اليوم الأربعاء، أن قطع المياه سيكون غدا لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا، مناشدة المواطنين وأصحاب المحلات التجارية والمخابز بتوفير احتياجاتها من المياه لحين عودة الخدمة.
أماكن قطع المياه في المنوفية
ننشر أماكم قطع المياه في المنوفية فيما يلى:-
- مركز أشمون : مجريا
- مركز الشهداء: بشتامي
- مركز الباجور: القرنين- فيشا الكبرى
- مركز بركة السبع : هورين
- مركز منوف: برهيم
- مركز تلا.. كفر ربيع - صفط جدام
- مركز بركة السبع.. هورين
- مركز قويسنا.. شرانيس - عرب الرمل - العجايزة