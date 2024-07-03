موعد مباراة السعودية والإمارات في نهائي بطولة غرب آسيا للشباب

ضرب المنتخب السعودي موعدًا مع نظيره الإماراتي في نهائي بطولة غرب آسيا للشباب تحت 19 سنة والمقامة حاليًا على أرض المملكة العربية السعودية.

وحقق المنتخب السعودي الفوز على سوريا بهدفين نظيفين في تصف النهائي اليوم بالمباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، سجلهما سعود محمد هارون و سعد حسين حقوي في الدقائق 36 و 51 من عمر المباراة.

على الجانب الأخر حقق المنتخب الإماراتي الفوز الأردن بنتيجة 2-1 اليوم في نصف النهائي على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) ليحسم تأهله للنهائي.

موعد مباراة السعودية والإمارات في نهائي بطولة غرب آسيا

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية والإمارات في نهائي البطولة بعد غد الجمعة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.