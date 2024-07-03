نجم النصر السعودي يقترب من الرحيل إلى الدوري التركي

يقترب نجم فريق النصر السعودي من الرحيل عن صفوف النادي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري وخوض تجربة جديدة في الدوري التركي بعد تلقيه عرضًا مغريًا.

وقال الصحفي رودي غاليتي أن النجم البرازيلي اليكس تيليس تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري التركي للانتقال إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد تألقه بقميص النصر في الفترة الأخيرة.

وأشار غاليتي إل أن اللاعب يُفكر في قبول العرض المقدم له وخوض تجربة جديدة في تركيا، نظرًا لقوة الدوري هناك وصعوبة المنافسة وتواجد عددا من النجوم المميزين هناك.

الاتحاد السعودي يتفق مع المدافع البلجيكي ارثر ثيات

توصلت إدارة نادي الاتحاد لاتفاق شبه نهائي من النجم الدولي البلجيكي ارثر ثيات لاعب فريق رين الفرنسي لضمه لكتيبة النمور خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت المصادرة أن المدافع البلجيكي صاحب الـ 24 عامًا والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر أصبح قريبًا من التوقيع لنادي الاتحاد بعد الاتفاق على كافة بنود العقود بين الطرفين.

وتبلغ قيمة اللاعب السوقية 20 مليون يورو ونجح في خطف الأنظار بالمستوى الجيد الذي قدمه بقميص منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا " يورو 2024 "، المقامة في ألمانيا.