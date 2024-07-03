المنتخب السعودي يتأهل لنهائي بطولة غرب آسيا للشباب

تأهل المنتحب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائي بطولة غرب آسيا للشباب تحت 19 سنة بعد الفوز على سوريا اليوم في نصف النهائي.

وحقق المنتخب السعودي الفوز على سوريا بهدفين نظيفين في تصف النهائي اليوم بالمباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، سجلهما سعود محمد هارون و سعد حسين حقوي في الدقائق 36 و 51 من عمر المباراة.

بهذا الفوز يضرب المنتخب السعودي موعداً مع «الأبيض الإماراتي» في نهائي بطولة غرب آسيا تحت 19 سنة والذي تأهل على حساب الأردن اليوم.

وحقق المنتخب الإماراتي الفوز الأردن بنتيجة 2-1 اليوم في نصف النهائي على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية).

موعد مباراة السعودية والإمارات في نهائي بطولة غرب آسيا

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية والإمارات في نهائي البطولة بعد غد الجمعة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.