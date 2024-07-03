مايا دياب تشعل الأجواء بفستان زفاف مثير

اشعلت النجمة اللبنانية مايا دياب اجواء حفل ختام برنامج المواهب سمعونا بصوتها العذب واطلالتها المثيرة، كما شاركت متابعيها ببعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.

وبدت مايا دياب بإطلالة لافته، مواكبة لأحدث صيحات الموضة لهذا العام، حيث ارتدت بليزر مكشوف يشبه فستان الزفاف العصري وتزينت ببعض الأزرار الكبيرة البيضاء، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم زينته بطرحة زفاف، لتكمل أناقتها على طريقتها الخاصة، ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه مما عكس سحر ملامحها بشكل واضح.

وعلقت على الصور، قائلة:" إطلالتي الأولى الليلة بختام برنامج المواهب سمعونا انتظروا الاطلالة الثانية".

مايا دياب

مايا دياب (12 نوفمبر 1980) مغنية وممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج لبنانية، وعضو سابق في فرقة فور كاتس..

درست الإعلام في الجامعة اللبنانية. اشتهرت من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996، حيث فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياء ثم تبارت مرة أخرى في ستديو الفن عام 2001 عن فئة التقديم، ثم انضمت إلى فرقة فور كاتس التي قررت الأنفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها في المجال الفني، قررت تصوير أغنية مصورة مع المخرج اللبناني يحيى سعادة في تركيا إلا أن المخرج توفي أثناء التحضير لتصوير الأغنية بسبب تعرضه لصعق كهربائي.

فازت بلقب أفضل مقدمة تلفزيونية عن برنامج هيك منغني عام 2012.

حياتها الأسرية

متزوجة من رجل الأعمال «عباس ناصر» ولديهما طفلة تدعى كاي.