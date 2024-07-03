ترحيل البلوجر روكي أحمد لقسم الشرطة بعد قرار حبسها

رحّلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة البلوجر رقية أحمد المعروفة باسم روكي أحمد ؛ لمحبسها بعد انتهاء التحقيق معها، حيث قررت جهات التحقيق حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور.

ترحيل البلوجر روكي أحمد للسجن

ونفت البلوجر روكي أحمد، التهم الموجهة لها أمام جهات التحقيق، وهي أنها متهمة بتسهيل الدعارة، وبث فيديوهات منافية للآداب، وخدش الحياء، والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي.

وجهت جهات التحقيق للبلوجر رقية أحمد الصافي، البالغة من العمر 30 سنة، والمشهورة بـ البلوجر روكي أحمد المقبوض عليها أمس، 5 تهم متعلقة بالمحتوى المقدم منها على صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

والتهم الموجهة للبلوجر روكي أحمد هي: التحريض على الفسق والفجور، وبث فيديوهات منافية للآداب، وخدش الحياء، والتحريض على الفسق والفجور، والتأثير السلبي على بعض الشباب.