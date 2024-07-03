الهلال يعود للتدريبات استعدادًا للموسم الجديد

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي للتدريبات الجماعية استعدادًا للموسم الكروي الجديد تحت قيادة المدير الفني البرتغالي الكبير خورخي خيسوس.

وشهدت التدريبات مشاركة عددًا من اللاعبين المحليين والمحترفين وفي مقدمتهم الثنائي ميشايل و رينان لودي.

بينما تغيب عددًا من اللاعبين الأجانب نظرًا لحصولهم على الراحة بعد المشاركة الدولية مع منتخبات بلادهم في اليورو وعلى رأسهم ميتروفيش وسافيتش، كما يغيب روبن نيفيز لتواجده مع البرتغال في أمم أوروبا.

وشهدت التدريبات عددًا من الفقرات الفنية والبدنية لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، كما أدى بعض اللاعبين تمارين في صالة الجيم.