نيمار يكشف موعد عودته للمشاركة مع الهلال السعودي

كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للزعيم بعد غيابه خلال الموسم الماضي بسبب الإصابة التي لحقت به.

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وقال نيمار في تصريحات تلفزيونية إنه سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية الهلال بعد 3 شهور من الآن، وذلك بعد اقتراب تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة والتي تعرض لها في أكتوبر من العام الماضي خلال إحدى مباريات المنتخب البرازيلي.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال توج بلقب دوري روشن السعودي بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 96 نقطة.

