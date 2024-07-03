رابعة الزيات تشبه زهرة الحب تتزين بالألماس

شاركت الإعلامية رابعة الزيات متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت رابعة الزيات بإطلالة ساحرة، تشبه زهرة الحب، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لصيحة الأوف شولدر، صمم من قماش الساتان الناعم باللون الروز الفاتح، اتسم الفستان بشق مثير كشف عن احد ساقيها، والفستان عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي بشكل ناعم، فيما انتعلت صندلا بكعب عال.

وأكملت فخامة إطلالتها بالتزين بحبات الألماس لتزيد جمال إطلالاتها.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع مع عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه مما عكس سحر ملامحها.

رابعة اازيات

رابعة الزيات (11 مايو 1973-) إعلامية لبنانية، من مواليد مدينة صور، درست علم النفس.

تزوجت للمرة الأولى في سن مبكرة في جنوب إفريقيا وأنجبت ولديها كريم وعلي لكنها انفصلت عن زوجها لاحقا، تزوجت ثانية عام 2006 من الإعلامي زاهي وهبي [4] ورزقت منه بولد وبنت (كنز ودالي).

انطلاقتها في مجال الإعلام كانت عام 2002 من خلال قناة إن بي إن وقدمت فيها برامج منوعة عام 2010 أنشأت بالتعاون مع عدة شركاء مركزاً تجميلياً كبيراً «نيو يو» تحت إشراف أطباء مختصين يقومون بعلاجات طبية وتجميلية وصنفت ضمن قائمة أكثر مئة امرأة عربية إثارة في عام 2010،[5][6] انتقلت عام 2011 إلى قناة الجديد وقدمت فيها نشرة الأخبار لفترة قصيرة لكنها تركتها لأنها لم تتأقلم ولم تجد نفسها فيه قدمت بعدها برامج فنية[7] حتى عام 2016، وفي أغسطس 2018 انضمت لقناة لنا السورية [8] في ديسمبر 2018 أصبحت الوجه الإعلاني لمجموعة Savanah .

عام 2011 استضافت الإعلامية مي شدياق و بادرتها بسؤال عن مي الإنسانة ومتى ستتخلى عن لقب الشهيدة الحية فأجابتها بأنها لا يمكن أن تنسى ما حصل معها، وبعدما تنقلنا بين عدة مواضيع سياسية طرحت مي سؤالا دينيا على ضيفتها تانيا قسيس، ولكن يبدو أن الجواب لم يقنعها، فبادرت إلى الانسحاب، فأوقفت التصوير وطلبت منها العزوف عن قرارها، لكنها رفضت، معتبرة أن ما حصل ضمن الحلقة هو خديعة ولا تتقبله» وردت «لست نادمة على استقبالي مي، ولكني مستغربة رد فعلها».