التحقيق في انهيار عقار في بولاق ومصرع وإصابة 5 أشخاص

فتحت جهات التحقيق بجنوب القاهرة، تحقيقًا في انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة بولاق أبو العلا، ومصرع سيدة وإصابة 4 آخرين.

وأمرت الجهات المعنية بتشكيل لجنة من حى بولاق أبو العلا لمعاينة العقار المنهار، للوقوف على اسباب انهياره ومعرفة صدور قرار بإزالته من عدمه. كما استدعت شهود العيان ومالك العقار لسؤالهم حول الواقعة.

تفاصيل انهيار عقار ببولاق أبو العلا

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 4 أشخاص في انهيار عقار بمنطقة بولاق أبو العلا في القاهرة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وجرى الدفع بالمعدات الثقيلة لتعامل مع حطام المنزل.

وتبين أن العقار كان قديما ومكون من 4 طوابق بمنطقة بولاق أبو العلا، وجاري التعامل مع الركام.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة بولاق أبو العلا.

عقار قديم صادر له قرار إخلاء

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أن العقار قديم وصادر له قرار ترميم ثم صدر له قرار إخلاء العقار.

جرى نقل المصابين الـ 4 إلى المستشفى لتلقى العلاج، والتحفظ على جثمان السيدة تحت تصرف النيابة،وباشرت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها.



وفي واقعة أخرى تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط مدير مخازن تابع لإحدى الجهات بالإسماعيلية- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية لقيامه بتبديد مستلزمات من أحد المخازن عهدته.

وبمواجهة المتهم، إعترف ببيع المسروقات لتاجر خردة "ضُبط" وأرشد عن المسروقات.

في سياق آخر، شنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية عدة حملات أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة أشمون.

القبض على 8 متهمين في حملة أمنية بالمنوفية



كما أسفرت جهود الأمن العام عن ضبط 8 قضايا، تم ضُبط خلالهم 8 متهمين وبحوزتهم كمية من مخدري "الحشيش، الهيروين" – 11 فرد محلي وعدد من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى استمرار الحملات الأمنية.

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط

كما تعرض 6 أشخاص للاصابة ، في حادث تصادم وقع بين سيارة وتروسيكل بطريق الفتح- أسيوط الجديدة، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بطريق أسيوط الجديدة ووجود مصابين.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل أسفر الحادث عن إصابة كلا من نادية. أ.م " 71 عامًا، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، ومحمد. ع. س 10 أعوام، مصاب بسحاجات بالجسم، ومروان. ع. س 14 عاما، مصاب بسحجات، وتم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي.

وأصيب محمود. س.م 37عامًا، بجروح بالجسم، وأدهم. م. س 11 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، ومريم. م. س 7 أعوام، مصابة بجروح متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.