إنفوجراف.. 17 إعلاناً للإسكان الاجتماعي لفائدة 1.6 مليون مواطن في 10 سنوات

طرح حتى الآن 17 إعلاناً منذ 1/6/2014، للاسكان الاجتماعي، تقدم للحجز بها 1.6 مليون مواطن، وبلغ حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين حتى الآن نحو 70 مليار جنيه، من خلال 22 بنكاً و8 شركات، والدعم النقدى 9.5 مليار جنيه.

وبلغ متوسط الدعم النقدى الممنوح للعميل الواحد، 16.5 ألف جنيه، ومتوسط التمويل العقارى للعميل الواحد، 123 ألف جنيه، ومتوسط نسبة التمويل من سعر الوحدة السكنية، 67 %، ومتوسط مدة التمويل العقارى، 19 عاماً، ومتوسط السن للعملاء المستفيدين، 40 عاماً، ومتوسط الدخل الشهرى للعملاء المستفيدين، 2450 جنيهاً.

17 إعلاناً للإسكان الاجتماعي لفائدة 1.6 مليون مواطن في 10 سنوات:

حتى الآن تقدم للحجز 1.6 مليون مواطن

حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين 70 مليار جنيه

من خلال 22 بنكاً و8 شركات والدعم النقدى 9.5 مليار جنيه

متوسط الدعم النقدى الممنوح للعميل الواحد 16.5 ألف جنيه

متوسط التمويل العقارى للعميل الواحد 123 ألف جنيه

متوسط نسبة التمويل من سعر الوحدة السكنية 67 %

متوسط مدة التمويل العقارى 19 عاماً

متوسط السن للعملاء المستفيدين 40 عاماً

متوسط الدخل الشهرى للعملاء المستفيدين 2450 جنيهاً