الإسكان الاجتماعي في 10 سنوات.. طرح 17 إعلاناً تقدم للحجز بها 1.6 مليون مواطن بـ 70 مليار جنيه تمويل عقاري

تزامنا مع احتفالات 30 يونيو، يعتبر ملف الإسكان الاجتماعي من الانجازات التي نجحت فيها الدولة، لتوفير آلاف الشقق لمحدودي ومتوسطي الدخل على أنظمة دفع عدة مختلفة.

ومنذ 2014 وحتى احتفالات 30 يونيو 2024، أنجزت الدولة وجارٍ تنفيذ مليون وحدة سكنية لمنخفضى الدخل بالمحافظات والمدن الجديدة، فضلا عن عشرات الآلاف من الوحدات لمتوسطى الدخل والإسكان الأخضر، وطرح 17 إعلاناً تقدم للحجز بها 1.6 مليون مواطن، فضلا عن 70 مليار جنيه حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين، و9.5 مليار للدعم النقدى.

ووفق وزيرالإسكان السابق، الدكتور عاصم الجزار، تم وجارٍ تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور منخفضى الدخل، وجارٍ تنفيذ وإسناد 55.5 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر في مدن العبور الجديدة - العاشر من رمضان - حدائق العاصمة - أسوان الجديدة - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - العاشر من رمضان - بدر - 15 مايو، فضلا عن 28 ألف وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها بالمدن الجديدة والمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور متوسطى الدخل.

طرح 17 إعلاناً منذ 1/6/2014

فيما أوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم حتى الآن طرح 17 إعلاناً منذ 1/6/2014، تقدم للحجز بها 1.6 مليون مواطن، وبلغ حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين حتى الآن نحو 70 مليار جنيه، من خلال 22 بنكاً و8 شركات، والدعم النقدى 9.5 مليار جنيه.

وبلغ متوسط الدعم النقدى الممنوح للعميل الواحد، 16.5 ألف جنيه، ومتوسط التمويل العقارى للعميل الواحد، 123 ألف جنيه، ومتوسط نسبة التمويل من سعر الوحدة السكنية، 67 %، ومتوسط مدة التمويل العقارى، 19 عاماً، ومتوسط السن للعملاء المستفيدين، 40 عاماً، ومتوسط الدخل الشهرى للعملاء المستفيدين، 2450 جنيهاً.

وبلغت نسبة المستفيدين من الذكور 76 %، ومن الإناث 24 %، ومن القطاع الخاص 48 %، ومن المهن الحرة 22 %، ومن القطاع الحكومى 29 %، ومن أصحاب المعاشات 1 %، ومن فئة المتزوج ويعول، 56 %، ومن فئة المتزوج 16 %، ومن فئة الأعزب، 22 %، ومن فئة الأرمل، 2 %، ومن فئة المطلق 4 %.