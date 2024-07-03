الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

الأسواق العقارية

أول تصريح لوزير الإسكان الجديد: استكمال مشروعات مدن الجيل الرابع أحد مستهدفاتنا القادمة

المهندس شريف الشربيني
المهندس شريف الشربيني

 قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان الجديد، إن هناك مجموعة من الملفات ذات الأولوية، على رأسها مشروعات سكن لكل المصريين، والإسكان الاجتماعي، ومشروعات تطوير العشوائيات بالأماكن المختلفة، ومشروع حياة كريمة. 


وأضاف الشربيني، في تصريحات صحفية له عقب حلف اليمين الدستورية، أن إدارة الأصول واستثمار المشروعات التي جرى تنفيذها هو الشغل الشاغل للحكومة، لتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة، خصوصا المشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى إشراك المستثمرين والقطاع الخاص بشكل كامل.


وأوضح  وزير الإسكان الجديد، أن مدن الجيل الرابع ومدينة العلمين الجديدة واستكمال بقية مشروعات العاصمة الإدارية من ضمن الملفات المهمة للوزارة.

 

مواد متعلقة

5 ملفات قادت شريف الشربيني من رئيس جهاز إلى وزير الإسكان الجديد

ننشر السيرة الذاتية للمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان الجديد

مصادر: المهندس شريف الشربيني وزيرًا للإسكان خلفًا لعاصم الجزار

تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق وإزالة مخالفات بناء في 3 مدن

نائب وزير الإسكان يوقع بيان منحة المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة بمصر

وزير الإسكان يُعلن الانتهاء من تنفيذ مشروعات صرف صحي متكامل لـ16 قرية

الإسكان: تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق وإزالة مخالفات بناء بمدن 6 أكتوبر والشروق

7 صور لشقق التعاونيات المطروحة بنظام التمويل العقاري.. التقديم الآن
الجريدة الورقية