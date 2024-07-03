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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

تشكيل فاركو في مواجهة الزمالك بالجولة 29 للدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الجهاز الفني لفريق فاركو التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الزمالك، التي تنطلق في السابعة مساء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ، لحساب منافسات الجولة 29 للدوري.

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وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.
الدفاع: جيفرسون إينكادا- عمرو ناصر- ياسين السيد- أحمد عوض.
الوسط: محمود جهاد- محمود عماد- محمد عز.
الهجوم: جابر كامل- شكري نجيب- سيف تيري.
ويخوض فريق فاركو اللقاء محتلاً الترتيب الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعد خوض 28 مباراة ، محققًا الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وتلقي الخسارة في 13 مباراةز

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