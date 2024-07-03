تشكيل فاركو في مواجهة الزمالك بالجولة 29 للدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق فاركو التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الزمالك، التي تنطلق في السابعة مساء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ، لحساب منافسات الجولة 29 للدوري.

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: جيفرسون إينكادا- عمرو ناصر- ياسين السيد- أحمد عوض.

الوسط: محمود جهاد- محمود عماد- محمد عز.

الهجوم: جابر كامل- شكري نجيب- سيف تيري.

ويخوض فريق فاركو اللقاء محتلاً الترتيب الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعد خوض 28 مباراة ، محققًا الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وتلقي الخسارة في 13 مباراةز