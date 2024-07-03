مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بمركز طهطا بسوهاج

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج انه جارى تنفيذ أعمال احلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات الصرف الصحى للمناطق المحرومة والمستجدات السكنية بمدينة وساحل طهطا بمركز طهطا بقيمة 30 مليون جنيه صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.

واضاف ان خطة المد والتدعيم والاحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحى بمركز طهطا تخدم مدينة طهطا وساحل طهطا وقرية نجع حمد مضيفًا انه جارى مد وتدعيم شبكات الصرف الصحى للمناطق المحرومة والمستجدات السكنية لعدد 322 وصلة صرف صحى بأطوال 12 كيلو متر طولى بشارع زايد وأبوضيف ونور الاسلام بقرية ساحل طهطا وشارع خلف مأمورية الضرائب ومكتب التأمين الاجتماعى وطريق الحريدية ونجع حمودا وشارع رقم 10 وشارع مسجد التنعيم وشارع طريق القبيصات بمركز طهطا وطهطا الشيخ زين الدين بجوار مسجد الشيخ توغان هذا بالاضافى الى احلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بحارة خلف مرزوق بساحل طهطا وحارة محمد فضل بمدينة طهطا وشارع خلف التامين بمدينة طهطا وشارع عرابى بمساكن الايواء وحارة بشاى والفليتة وشارع المساحة وحارة العنان وشارع قلتة بقرية ساحل طهطا وشارع الجيش وحارة المأذون والمعصرة وابو زيادة وشارع 50و51و52 بمدينة طهطا هذا بالاضافة الى حارة ابو عمرة والمنشار وحارة السكن والقط والمسعودى بمدينة طهطا واشار رئيس مياه سوهاج إلى أنّ خطة الإحلال والتجديد والمد والتدعيم تستهدف تغيير خطوط المياه القديمة بأخرى جديدة بلاستيكية وتدعيم ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية لشبكات الصرف الصحى للمناطق المستهدفة .

واضاف المهندس احمد على عثمان رئيس قطاع المشروعات بالشركة ان جارى تنفيذ الاحلال والتجديد والمد والتدعيم بمركز طهطا طبقا للجدول الزمنى خلال العام والمقررالانتهاء منه خلال ثلاثة اشهر من بدء الاستلام لتصل نسبة التنفيذ اكثر من 70 %

وأضاف أن الشركة لديها خطة طموح لأعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه والصرف الصحى ومد وتدعيم الشبكات للمناطق المحرومة والمستجدات السكنية خلال العام المالى 2024-2025 لرفع كفاءتها وإعادة تأهيلها حتي تصل الخدمة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين بعد الانتهاء من إجراء المسوح والدراسات للاحتياجات الفعلية على مستوى المناطق بالاضافة الى استمرار العمل بإستكمال المشروعات الجارى تنفيذهالتحقيق الاستفادة الكاملة منها في الارتقاء بكفاءة الأداء الخدمي المقدم للمواطنين فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.