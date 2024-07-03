إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تشكيل الدراويش ضد سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز .

وتُقام مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويستضيف ملعب «المقاولون العرب»، مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ29 من مسابقة الدوري المصري 2024.

عبد الرحمن مجدي يقود تشكيل الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى- محمد دسوقي- محمد بيومي- محمد نصر.

خط الوسط: عمر الساعي- عبد الرحمن مجدي- محمد مخلوف.

خط الهجوم:مروان حمدي- إريك تراوري- نادر فرج.