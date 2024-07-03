تنس طاولة الأهلي يتفوق على الزمالك بالدورة المجمعة للدوري

تمكن الفريق الأول لتنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي ، من الفوز على الزمالك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية لبطولة الدوري، التي تقام على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.



وشهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب لاعبي الأهلي، واستطاعوا من خلالها حسم اللقاء عن جدارة واستحقاق والفوز بنتيجة 3-2.

ومثّل الأهلي في مباراة الأمس : محمد البيلي، وعمر بدير، وشادي مجدي.

ومن جانبه، عبر أشرف عبد الفتاح، مدير جهاز تنس الطاولة بالنادي عن سعادته بالنتائج المميزة للفريق والفوز على الزمالك في مباراة اليوم، مؤكدًا ثقته في أبناء النادي، وأنهم يسعون دائمًا للانتصارات وحصد الألقاب.

وأضاف رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي: كل اللاعبين قدموا مستوى قويًّا، وتعاهدوا على الفوز بكل ‏المباريات.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأشرف صبحي مدربًا عامًّا رجال، وعادل شومان مدربًا عامًّا سيدات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.