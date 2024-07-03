الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

غدا .. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث سبل مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي

السفير حسام زكى
السفير حسام زكى

أعلنت الامانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا غدا الخميس بناء على طلب دولة فلسطين لبحث سبل مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والتوسع الإستيطاني والإجراءت العقابية التي أقرتها حكومة الإحتلال مؤخرا.


جاء ذلك فى تصريح للسفير حسام زكى الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء.

واضاف زكى فى تصريحات صحفية،  انه تم الاتفاق على عقد هذا الاجتماع الطارئ غدا الخميس بعد مشاورات جرت بين الامانة العامة للجامعة العربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية الرئيس الحالى لدورة مجلس الجامعة ؛ ودولة فلسطين صاحبة الطلب؛ الذي ايدته عدد من الدول العربية؛ وبناء عليه تم الاتفاق على عقد الاجتماع غدا .

وجاء طلب  فلسطين لعقد  الإجتماع في ضوء استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال بحق الشعب الفلسطيني على مدار نحو 9 أشهر متواصلة وفي ظل إقرار حكومة الإحتلال مؤخرا لسلسلة من العقوبات العدوانية ضد دولة فلسطين تهدف إلى منع تجسيد إستقلالها على الأرض والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى التوسع الإستعماري الإستيطاني وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية وقرصنة أموالها وفرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينين تشمل الإبعاد ومنع السفر .

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